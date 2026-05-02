Магнитная буря 2 мая: что известно
Геомагнитная активность будет в среднем спокойной.
Сегодня, 2 мая, активность Солнца ослабит. Магнитная буря снова ослабнет и опустится в К-индекс 2,3 (зеленый уровень).
Об этом свидетельствуют данные Meteoagent и Британской геологической службы.
Скорость солнечного ветра остается повышенной из-за постоянного влияния корональной дыры. В преддверии даже сильно усилилась геомагнитная активность. Впрочем, сегодня будет спокойной, но есть вероятность некоторых эпизодических активных периодов. Впоследствии, по предварительным данным, шторм снизится до фонового уровня.
Напомним, накануне, 1 мая Землю накрыла магнитная буря. Пик бури произошел в середине дня, когда наблюдались самые большие геомагнитные колебания.