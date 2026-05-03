Магнитная буря 3 мая: какой будет активность Солнца

В воскресенье 3 мая ожидается магнитная буря средней мощности. Речь идет о желтом уровне опасности и К-индексе 4.

Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба, анализирующие вспышки на Солнце.

Скорость солнечного ветра остается повышенной из-за постоянного влияния корональной дыры. По всей вероятности, это влияние сохранится в течение всего дня.

Заметим, из-за магнитных бурей у людей может ухудшаться самочувствие. В частности, ухудшение здоровья испытывают метеозависимые, пожилые и хронические болезни. Они жалуются на повышенное АД, мигрени, головокружение и снижение работоспособности.

