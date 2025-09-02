Магнитная буря 2 сентября будет очень мощной: как себя уберечь

Магнитная буря. / © Associated Press

Реклама

Во вторник, 2 сентября, активность Солнца будет мощной. Это будет соответствовать магнитной буре красного уровня – К-индекс 6.7.

Об этом сообщает ресурс Мeteoagent.

Сегодня на Земле ожидается умеренная магнитная буря уровня G2. За последние сутки на Солнце произошло три вспышки класса С.

Реклама

Как уменьшить влияние магнитных бурь:

пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;

отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;

больше ходите и находитесь на свежем воздухе;

нормализуйте сон:

старайтесь меньше нервничать.

Напомним, мы писали о том, какие тревожные симптомы ни в коем случае нельзя игнорировать после 40 лет и почему.