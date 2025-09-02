ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
2915
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 2 сентября будет очень мощной: как себя уберечь

Магнитная буря такого уровня может повлиять на здоровье метеозависимых людей

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

Во вторник, 2 сентября, активность Солнца будет мощной. Это будет соответствовать магнитной буре красного уровня – К-индекс 6.7.

Об этом сообщает ресурс Мeteoagent.

Сегодня на Земле ожидается умеренная магнитная буря уровня G2. За последние сутки на Солнце произошло три вспышки класса С.

Как уменьшить влияние магнитных бурь:

  • пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;

  • отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;

  • больше ходите и находитесь на свежем воздухе;

  • нормализуйте сон:

  • старайтесь меньше нервничать.

Напомним, мы писали о том, какие тревожные симптомы ни в коем случае нельзя игнорировать после 40 лет и почему.

Дата публикации
Количество просмотров
2915
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie