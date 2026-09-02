ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
272
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 2 сентября: сколько баллов будет

Геомагнитная активность должна оставаться спокойной в течение всего прогнозируемого периода.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В среду, 2 сентября, магнитная буря остается достаточно слабой. Ее К-индекс будет 3,1 (зеленый уровень).

Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.

Скорость солнечного ветра остается несколько повышенной из-за остаточного воздействия корональной дыры, но она будет продолжать снижаться до фоновых уровней в течение нескольких дней. Солнечная активность остается низкой, и пока нет известных корональных взрывов короны, направленных на Землю.

Магнитная буря 2 сентября. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 2 сентября. Фото: meteoagent.

Магнитная буря возникает после мощных солнечных вспышек, когда заряженные частицы достигают Земли и влияют на ее магнитное поле. Поэтому происходят геомагнитные возмущения, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких суток.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie