Магнитная буря 2 сентября: сколько баллов будет

Магнитная буря / © Associated Press

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В среду, 2 сентября, магнитная буря остается достаточно слабой. Ее К-индекс будет 3,1 (зеленый уровень).

Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.

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Скорость солнечного ветра остается несколько повышенной из-за остаточного воздействия корональной дыры, но она будет продолжать снижаться до фоновых уровней в течение нескольких дней. Солнечная активность остается низкой, и пока нет известных корональных взрывов короны, направленных на Землю.

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Магнитная буря 2 сентября. Фото: meteoagent.

Магнитная буря возникает после мощных солнечных вспышек, когда заряженные частицы достигают Земли и влияют на ее магнитное поле. Поэтому происходят геомагнитные возмущения, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких суток.

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