- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 13
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 2 января: какой будет активность Солнца
Геомагнитные колебания будут продолжаться в течение дня.
Сегодня, 2 января, ожидается магнитная буря средней мощности. Она будет соответствовать К-индексу 4,7 (желтый уровень).
Об этом свидетельствуют данные meteoagent и Британской геологической службы.
Частичное гало коронального излучения короны, связанное со вспышкой класса M 31 декабря, привело к дальнейшему росту геомагнитной активности. Далее ожидаются периоды активного STORM G1.
По предварительным оценкам наиболее ощутимые колебания магнитного поля ожидаются в первой половине дня, а также в вечерние часы.
Следует отметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, ведь исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
Напомним, мы писали о датах магнитных бурь в январе 2026 года.