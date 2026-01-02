Магнитная буря 2 января: какой будет активность Солнца

Магнитная буря. / © Associated Press

Реклама

Сегодня, 2 января, ожидается магнитная буря средней мощности. Она будет соответствовать К-индексу 4,7 (желтый уровень).

Об этом свидетельствуют данные meteoagent и Британской геологической службы.

Частичное гало коронального излучения короны, связанное со вспышкой класса M 31 декабря, привело к дальнейшему росту геомагнитной активности. Далее ожидаются периоды активного STORM G1.

Реклама

Магнитная буря 2 января. Фото: meteoagent.

По предварительным оценкам наиболее ощутимые колебания магнитного поля ожидаются в первой половине дня, а также в вечерние часы.

Следует отметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, ведь исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Напомним, мы писали о датах магнитных бурь в январе 2026 года.