Магнитная буря 20 апреля: какая ее мощность
Солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.
В понедельник, 20 апреля, солнечная активность снизилась. Магнитная буря опустилась до зеленого уровня и имеет К-индекс 3,7.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
Последние трое суток Землю накрыла мощная геомагнитная буря. В частности, ее вызвал солнечный ветер, скорость которого достигала 700 км/с.
Впрочем, сегодня активность Солнца ослабла. Ожидается, что скорость солнечного ветра постепенно снизится еще.
Отметим, что все прогнозы ученых предварительные, потому что солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.