Магнитная буря 20 апреля: какая ее мощность

Магнитная буря / © Associated Press

В понедельник, 20 апреля, солнечная активность снизилась. Магнитная буря опустилась до зеленого уровня и имеет К-индекс 3,7.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Последние трое суток Землю накрыла мощная геомагнитная буря. В частности, ее вызвал солнечный ветер, скорость которого достигала 700 км/с.

Впрочем, сегодня активность Солнца ослабла. Ожидается, что скорость солнечного ветра постепенно снизится еще.

Магнитная буря 20 апреля. Фото: Meteoagent.

Отметим, что все прогнозы ученых предварительные, потому что солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.