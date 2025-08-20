ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
238
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 20 августа: чего ожидать от солнечной активности

Сегодня магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В среду, 20 августа, активность Солнца усилится. Магнитная буря достигнет красного уровня – К-индекса 5.

Об этом сообщил ресурс meteoagent .

Спокойные геомагнитные условия, которые сложились в последние дни, может нарушить сильная магнитная буря. Геомагнитные условия ухудшатся 20 и с большой вероятностью 21 августа. В эти дни возможна магнитная буря уровня STORM G1.

Магнитная буря 20 августа. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 20 августа. Фото: meteoagent.

Медики отмечают, что влияние магнитных бурь ощущается как до начала, так и после. Наиболее склонны чувствовать ухудшение здоровья метеозависимые, беременные, пожилые и имеющие хронические болезни.

Как сообщалось, на Солнце начала расти большая корональная дыра, поэтому мощную магнитную бурю ожидают на Земле. В зоне дыры ожидается ускоренный сгусток солнечного ветра, что приведет к возмущению геомагнитной среды Земли.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie