Магнитная буря 20 августа: чего ожидать от солнечной активности
Сегодня магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии.
В среду, 20 августа, активность Солнца усилится. Магнитная буря достигнет красного уровня – К-индекса 5.
Об этом сообщил ресурс meteoagent .
Спокойные геомагнитные условия, которые сложились в последние дни, может нарушить сильная магнитная буря. Геомагнитные условия ухудшатся 20 и с большой вероятностью 21 августа. В эти дни возможна магнитная буря уровня STORM G1.
Медики отмечают, что влияние магнитных бурь ощущается как до начала, так и после. Наиболее склонны чувствовать ухудшение здоровья метеозависимые, беременные, пожилые и имеющие хронические болезни.
Как сообщалось, на Солнце начала расти большая корональная дыра, поэтому мощную магнитную бурю ожидают на Земле. В зоне дыры ожидается ускоренный сгусток солнечного ветра, что приведет к возмущению геомагнитной среды Земли.