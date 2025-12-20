- Дата публикации
Магнитная буря 20 декабря: какой будет активность Солнца
Ожидается низкий уровень геомагнитных возмущений.
Сегодня, 20 декабря, активность Солнца будет оставаться на достаточно низком уровне. Ожидается магнитная буря с К-индексом 2,7 (зеленого уровня).
Об этом свидетельствуют данные meteoagent и Британской геологической службы.
Скорость солнечного ветра снижается, влияние высокоскоростного потока корональной дыры заканчивается. Ожидается, что в ближайшие дни геомагнитные условия будут также на спокойном уровне.
Следует отметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, ведь исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
Магнитная буря хоть закончилась, но может повлиять на здоровье метеозависимых и стариков. Чтобы свести к минимуму негативное влияние, соблюдайте правила здорового образа жизни.