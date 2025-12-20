Магнитная буря 20 декабря: какой будет активность Солнца

Магнитная буря / © Associated Press

Реклама

Сегодня, 20 декабря, активность Солнца будет оставаться на достаточно низком уровне. Ожидается магнитная буря с К-индексом 2,7 (зеленого уровня).

Об этом свидетельствуют данные meteoagent и Британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра снижается, влияние высокоскоростного потока корональной дыры заканчивается. Ожидается, что в ближайшие дни геомагнитные условия будут также на спокойном уровне.

Реклама

Магнитная буря 20 декабря. Фото: meteoagent.

Следует отметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, ведь исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Магнитная буря хоть закончилась, но может повлиять на здоровье метеозависимых и стариков. Чтобы свести к минимуму негативное влияние, соблюдайте правила здорового образа жизни.