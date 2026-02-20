- Дата публикации
Магнитная буря 20 февраля: сколько баллов она будет
Ученые сообщают, что сегодня будут спокойны геомагнитные условия.
В пятницу, 20 февраля, ожидается магнитная буря с К-индексом 3 (зеленый уровень). Геомагнитные условия будут спокойны.
Об этом сообщил ресурс meteoagent и ученые Британской геологической службы.
По данным ученых, в целом ожидаются спокойные геомагнитные условия. Однако есть вероятность активных и коротких периодов STORM 1 из-за влияния корональной дыры и появления выброса корональной массы, который наблюдался 16 февраля.
Следует отметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, ведь исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.