Магнитная буря 20 февраля: сколько баллов она будет

Ученые сообщают, что сегодня будут спокойны геомагнитные условия.

Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В пятницу, 20 февраля, ожидается магнитная буря с К-индексом 3 (зеленый уровень). Геомагнитные условия будут спокойны.

Об этом сообщил ресурс meteoagent и ученые Британской геологической службы.

По данным ученых, в целом ожидаются спокойные геомагнитные условия. Однако есть вероятность активных и коротких периодов STORM 1 из-за влияния корональной дыры и появления выброса корональной массы, который наблюдался 16 февраля.

Магнитная буря 20 февраля. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 20 февраля. Фото: meteoagent.

Следует отметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, ведь исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

