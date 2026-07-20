Магнитная буря 20 июля: Солнце готовит новый удар

Геомагнитная ситуация в начале новой недели будет оставаться спокойной / © ТСН.ua

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Сегодня, 20 июля, геомагнитная ситуация будет оставаться спокойной. По прогнозу специалистов космической погоды, существенных магнитных бурь в этот день не ожидается.

Максимальный индекс Kp составит около 2,7, что не достигает даже слабой геомагнитной бури.

В течение суток геомагнитное поле будет стабильным. Индекс Kp не превысит 2,7 балла, в то время как магнитной бурей считаются значения от Kp 5.

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В то же время специалисты предупреждают: затишье временное, и Солнце уже готовит новый удар.

Как облегчить самочувствие

Во время периодов повышенной геомагнитной активности врачи советуют придерживаться простых рекомендаций:

пить достаточно воды

больше отдыхать

не перегружать организм физическими нагрузками

ограничить алкоголь и чрезмерное употребление кофе

контролировать АД, если есть соответствующие заболевания

избегать стресса и полноценно высыпаться

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