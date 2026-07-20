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Магнитная буря 20 июля: Солнце готовит новый удар
Геомагнитное поле Земли в течение суток будет в основном спокойным.
Сегодня, 20 июля, геомагнитная ситуация будет оставаться спокойной. По прогнозу специалистов космической погоды, существенных магнитных бурь в этот день не ожидается.
Максимальный индекс Kp составит около 2,7, что не достигает даже слабой геомагнитной бури.
В течение суток геомагнитное поле будет стабильным. Индекс Kp не превысит 2,7 балла, в то время как магнитной бурей считаются значения от Kp 5.
В то же время специалисты предупреждают: затишье временное, и Солнце уже готовит новый удар.
Как облегчить самочувствие
Во время периодов повышенной геомагнитной активности врачи советуют придерживаться простых рекомендаций:
пить достаточно воды
больше отдыхать
не перегружать организм физическими нагрузками
ограничить алкоголь и чрезмерное употребление кофе
контролировать АД, если есть соответствующие заболевания
избегать стресса и полноценно высыпаться