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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Магнитная буря 20 июля: Солнце готовит новый удар

Геомагнитное поле Земли в течение суток будет в основном спокойным.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Геомагнитная ситуация в начале новой недели будет оставаться спокойной

Геомагнитная ситуация в начале новой недели будет оставаться спокойной / © ТСН.ua

Сегодня, 20 июля, геомагнитная ситуация будет оставаться спокойной. По прогнозу специалистов космической погоды, существенных магнитных бурь в этот день не ожидается.

Максимальный индекс Kp составит около 2,7, что не достигает даже слабой геомагнитной бури.

В течение суток геомагнитное поле будет стабильным. Индекс Kp не превысит 2,7 балла, в то время как магнитной бурей считаются значения от Kp 5.

В то же время специалисты предупреждают: затишье временное, и Солнце уже готовит новый удар.

Как облегчить самочувствие

Во время периодов повышенной геомагнитной активности врачи советуют придерживаться простых рекомендаций:

  • пить достаточно воды

  • больше отдыхать

  • не перегружать организм физическими нагрузками

  • ограничить алкоголь и чрезмерное употребление кофе

  • контролировать АД, если есть соответствующие заболевания

  • избегать стресса и полноценно высыпаться

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Дата публикации
Количество просмотров
107
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