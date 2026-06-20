Магнитная буря 20 июня: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря / © Credits

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Сегодня, 20 июня, ожидается низкая солнечная активность. Магнитная буря будет с К-индексом 3 — это зеленый уровень.

Об этом свидетельствуют данные ресурса meteoagent и свидетельствуют данные британской геологической службы.

Ожидается, что геомагнитные условия будут оставаться преимущественно спокойными, но может быть небольшая вероятность кратких отдельных активных периодов.

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В то же время, по данным ученых, возможно незначительное усиление солнечного ветра из-за влияния корональных дыр.

Магнитная буря 20 июня. Фото: meteoagent

Отметим, что все прогнозы ученых предварительные, потому что солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.

Магнитные бури способны воздействовать на организм. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса. В эти дни могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и т.д.

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