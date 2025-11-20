ТСН в социальных сетях

Магнитная буря 20 ноября: какой будет ее активность

Сегодня ожидаются спокойные геомагнитные условия.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В четверг, 20 ноября, магнитная буря значительно ослабеет. Она опустилась до зеленого уровня и соответствует К-индексу 1.7.

Об этом сообщил ресурс meteoagent и Британская геологическая служба.

Предварительные оценки указывают на вероятность слабой или умеренной магнитной бури уровня G1–G2. По данным британских ученых, солнечный ветер сейчас достигает уровня окружающей среды, поскольку влияние недавней корональной дыры уменьшается.

Магнитная буря 20 ноября. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 20 ноября. Фото: meteoagent.

Магнитная буря не мощна, но способна влиять на самочувствие людей. Особенно – метеозависимость. Дело в том, что солнечные возмущения оказывают влияние на организм как до начала бури, так и после ее завершения.

