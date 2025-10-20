ТСН в социальных сетях

Магнитная буря 20 октября: какой будет ее активность

Магнитное поле станет стабилизироваться.

Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В понедельник, 20 октября, мощность магнитной бури снизится. Ожидается солнечная активность с К-индексом 3,7 – это зеленый уровень.

Об этом сообщил Meteoagent.

По данным Британской геологической службы, выходными к Земле достигли несколько выбросов корональной массы, которые наблюдались за последние несколько дней во время удаления от Солнца. Впрочем, теперь геомагнитные условия ослабли.

Магнитная буря 20 октября. Фото: Meteoagent.

Заметим, магнитные бури способны воздействовать на организм человека в течение нескольких дней – как до его начала, так и после его завершения. Больше всего подвержены метеозависимые, беременные и пожилые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

