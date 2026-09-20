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Магнитная буря 20 сентября: какая будет ее мощность
В ближайшие дни геомагнитная активность будет спокойной.
Активность Солнца в течение 20 сентября будет слабой. Магнитная буря будет иметь К-индекс 2 (зеленый уровень).
Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.
Скорость солнечного ветра несколько повышена, но постепенно снижается. В ближайшие дни этот показатель и дальше будет падать, поскольку влияние корональных дыр слабеет. В общем, ожидаются спокойные геомагнитные условия, хотя не исключен короткий период повышенной активности.
Заметим, что речь идет о предварительном прогнозе специалистов. Ведь новые солнечные вспышки и выбросы коронарной массы, которые приводят к магнитным бурям на Земле, могут произойти в любой момент.