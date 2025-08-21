- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 903
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 21 августа: какой будет ее мощность
Сегодня солнечная активность будет очень низкой.
В четверг, 21 августа, активность Солнца будет находиться на среднем уровне – К-индекс 3.7. Существенных магнитных бурь не ожидается.
Об этом сообщает Мeteoagent .
Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. Состоялось четыре вспышки класса С. Они практически не будут влиять на Землю.
Медики отмечают, что влияние магнитных бурь ощущается как до начала, так и после. Наиболее склонны чувствовать ухудшение здоровья метеозависимые, беременные, пожилые и имеющие хронические болезни.
Напомним, мы писали о том, какой кофе увеличивает продолжительность жизни. Новое исследование доказывает, что несладкий кофе и кофе с небольшим количеством сахара полезен и продлевает жизнь человека.