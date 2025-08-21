ТСН в социальных сетях

Магнитная буря 21 августа: какой будет ее мощность

Сегодня солнечная активность будет очень низкой.

Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © twitter.com

В четверг, 21 августа, активность Солнца будет находиться на среднем уровне – К-индекс 3.7. Существенных магнитных бурь не ожидается.

Об этом сообщает Мeteoagent .

Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. Состоялось четыре вспышки класса С. Они практически не будут влиять на Землю.

Магнитная буря 21 августа. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 21 августа. Фото: meteoagent.

Медики отмечают, что влияние магнитных бурь ощущается как до начала, так и после. Наиболее склонны чувствовать ухудшение здоровья метеозависимые, беременные, пожилые и имеющие хронические болезни.

