Магнитная буря 21 августа: какой будет ее мощность

Магнитная буря. / © twitter.com

Реклама

В четверг, 21 августа, активность Солнца будет находиться на среднем уровне – К-индекс 3.7. Существенных магнитных бурь не ожидается.

Об этом сообщает Мeteoagent .

Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. Состоялось четыре вспышки класса С. Они практически не будут влиять на Землю.

Реклама

Магнитная буря 21 августа. Фото: meteoagent.

Медики отмечают, что влияние магнитных бурь ощущается как до начала, так и после. Наиболее склонны чувствовать ухудшение здоровья метеозависимые, беременные, пожилые и имеющие хронические болезни.

Напомним, мы писали о том, какой кофе увеличивает продолжительность жизни. Новое исследование доказывает, что несладкий кофе и кофе с небольшим количеством сахара полезен и продлевает жизнь человека.