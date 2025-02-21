Магнитная буря 21 февраля: чего ожидать от солнечной активности

Пятница, 21 февраля, будет низкой солнечной активностью с К-индексом 2. Этот зеленый уровень соответствует нормальной магнитосфере, без магнитных бурь и волнений.

Об этом сообщает meteoagent, анализирующий солнечные вспышки.

В течение почти двух недель специалисты фиксировали сильную солнечную активность. Их классифицировали по уровням мощности К-индекс 6 и К-индекс 5. Только накануне, 20 февраля, она немного утихла и достигла уровня К-индекс 4.

Магнитная буря 21 февраля. Фото: Meteoagent.

Заметим, что речь идет о предварительном прогнозе специалистов. Ведь новые солнечные вспышки и выбросы коронарной массы, которые приводят к магнитным бурям на Земле, могут произойти в любой момент.

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