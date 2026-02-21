ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
365
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 21 февраля: какая ее мощность

Сегодня сильных геомагнитных возмущений не ожидается.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В субботу, 21 февраля, геомагнитные условия будут оставаться спокойными. Ожидается слабая магнитная буря с К-индексом 2.3.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

По данным ученых, скорость солнечного ветра продолжает снижаться, поскольку недавние эффекты корональных дыр уменьшаются.

Однако ожидается, что следующий высокоскоростной поток корональных дыр прибудет 23 февраля. Это, вероятнее всего, повысив геомагнитную активность до уровней STORM G1.

Напомним, мы писали о том, как метеозависимо пережить магнитные бури. Повышение геомагнитной активности до магнитной бури уровня STORM G1 ожидается в начале следующей недели.

Дата публикации
Количество просмотров
365
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie