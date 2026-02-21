Магнитная буря 21 февраля: какая ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

В субботу, 21 февраля, геомагнитные условия будут оставаться спокойными. Ожидается слабая магнитная буря с К-индексом 2.3.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

По данным ученых, скорость солнечного ветра продолжает снижаться, поскольку недавние эффекты корональных дыр уменьшаются.

Однако ожидается, что следующий высокоскоростной поток корональных дыр прибудет 23 февраля. Это, вероятнее всего, повысив геомагнитную активность до уровней STORM G1.

Повышение геомагнитной активности до магнитной бури уровня STORM G1 ожидается в начале следующей недели.