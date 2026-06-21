- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 42
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 21 июня: какая ее мощность
Воздействие магнитной бури — хоть она и не мощная, но может быть ощутимой.
В воскресенье, 21 июня, ожидается солнечная активность с К-индексом 3. Это зеленый уровень, соответствующий средним магнитным бурям.
Об этом сообщают meteoagent и Британская геологическая служба.
По данным ученых, возможно незначительное усиление солнечного ветра из-за влияния корональных дыр. Впрочем, ожидается, что геомагнитные условия будут оставаться преимущественно спокойными.
Впрочем, отметим, что этот прогноз предварительный. Поэтому уже к концу суток прогноз может измениться — как усилиться, так и уменьшиться.
Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс. Несмотря на то, что она немного стихла, но может оставаться ощутимой и влиять на самочувствие людей.