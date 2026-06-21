Магнитная буря 21 июня: какая ее мощность

Магнитная буря / © pixabay.com

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В воскресенье, 21 июня, ожидается солнечная активность с К-индексом 3. Это зеленый уровень, соответствующий средним магнитным бурям.

Об этом сообщают meteoagent и Британская геологическая служба.

По данным ученых, возможно незначительное усиление солнечного ветра из-за влияния корональных дыр. Впрочем, ожидается, что геомагнитные условия будут оставаться преимущественно спокойными.

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Магнитные бури 21 июня. Фото: meteoagent.

Впрочем, отметим, что этот прогноз предварительный. Поэтому уже к концу суток прогноз может измениться — как усилиться, так и уменьшиться.

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс. Несмотря на то, что она немного стихла, но может оставаться ощутимой и влиять на самочувствие людей.

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