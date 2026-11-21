Магнитная буря / © Associated Press

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В субботу, 21 ноября, геомагнитная активность будет достаточно слабой. Ожидается магнитная буря с К-индексом 2.7.

Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.

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Пока магнитная буря слаба. Впрочем, в выходные возможны новые периоды повышенной геомагнитной активности. Это связано с постепенным ослаблением влияния нынешнего скоростного потока солнечного ветра из корональной дыры, после чего возможно незначительное усиление его влияния через другой поток.

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Магнитная буря 21 ноября. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря возникает после мощных солнечных вспышек, когда заряженные частицы достигают Земли и влияют на ее магнитное поле. Поэтому происходят геомагнитные возмущения, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких суток.

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