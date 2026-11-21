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Магнитная буря 21 ноября: какой будет ее активность
В общем, ожидается спокойная геомагнитная обстановка.
В субботу, 21 ноября, геомагнитная активность будет достаточно слабой. Ожидается магнитная буря с К-индексом 2.7.
Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.
Пока магнитная буря слаба. Впрочем, в выходные возможны новые периоды повышенной геомагнитной активности. Это связано с постепенным ослаблением влияния нынешнего скоростного потока солнечного ветра из корональной дыры, после чего возможно незначительное усиление его влияния через другой поток.
Магнитная буря возникает после мощных солнечных вспышек, когда заряженные частицы достигают Земли и влияют на ее магнитное поле. Поэтому происходят геомагнитные возмущения, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких суток.