Магнитная буря 21 ноября: какой будет ее мощность

Ожидаются спокойные геомагнитные условия.

Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

Сегодня, 21 ноября, ожидается магнитная буря средней мощности. Она будет соответствовать К-индексу 4 (желтый уровень).

Об этом сообщает meteoagent и Британская геологическая служба.

Ожидаются спокойные геомагнитные условия. Впрочем, в следующие два дня есть вероятность активных и коротких интервалов шторма G1 из-за прихода высокоскоростного потока корональной дыры.

Магнитная буря 21 ноября.

Магнитные бури – это сильные и длительные возмущения геомагнитного поля Земли, вызываемые выбросами намагниченных частиц вследствие вспышек на Солнце.

Людям из групп риска при повышенной геомагнитной турбулентности рекомендуется сократить физические нагрузки, полноценно спать и контролировать АД.

