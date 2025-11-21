- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 1091
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 21 ноября: какой будет ее мощность
Ожидаются спокойные геомагнитные условия.
Сегодня, 21 ноября, ожидается магнитная буря средней мощности. Она будет соответствовать К-индексу 4 (желтый уровень).
Об этом сообщает meteoagent и Британская геологическая служба.
Ожидаются спокойные геомагнитные условия. Впрочем, в следующие два дня есть вероятность активных и коротких интервалов шторма G1 из-за прихода высокоскоростного потока корональной дыры.
Магнитные бури – это сильные и длительные возмущения геомагнитного поля Земли, вызываемые выбросами намагниченных частиц вследствие вспышек на Солнце.
Людям из групп риска при повышенной геомагнитной турбулентности рекомендуется сократить физические нагрузки, полноценно спать и контролировать АД.
Напомним, ученые совершили потрясающее открытие – как психические расстройства меняют мозг.