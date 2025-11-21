Магнитная буря 21 ноября: какой будет ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

Сегодня, 21 ноября, ожидается магнитная буря средней мощности. Она будет соответствовать К-индексу 4 (желтый уровень).

Об этом сообщает meteoagent и Британская геологическая служба.

Ожидаются спокойные геомагнитные условия. Впрочем, в следующие два дня есть вероятность активных и коротких интервалов шторма G1 из-за прихода высокоскоростного потока корональной дыры.

Магнитная буря 21 ноября. Фото: meteoagent

Магнитные бури – это сильные и длительные возмущения геомагнитного поля Земли, вызываемые выбросами намагниченных частиц вследствие вспышек на Солнце.

Людям из групп риска при повышенной геомагнитной турбулентности рекомендуется сократить физические нагрузки, полноценно спать и контролировать АД.

