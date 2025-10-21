ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
423
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 21 октября: какой будет ее мощность

Ожидается солнечная активность по К-индексу 3.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

Во вторник, 21 октября, магнитная буря опустится до зеленого уровня. Это – К-индекс 3, соответствующий слабому возмущению.

Об этом сообщают Мeteoagent и Британская геологическая служба.

Заметим, активность бури немного снизилась, но фон еще будет оставаться нестабильным. Скорость солнечного ветра пока повышена из-за высокоскоростного потока корональных дыр.

Магнитная буря 21 октября 2025 года. Фото: Мeteoagent

Магнитная буря 21 октября 2025 года. Фото: Мeteoagent

Важно: прогнозы магнитных бурь могут изменяться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Специалисты отмечают: чтобы уменьшить влияние магнитной бури – стоит нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя. Кроме того, важно следить за своим психоэмоциональным состоянием. В частности, избегать стрессовых ситуаций и конфликтов.

Напомним, мы писали о том, как употребление чая ежедневно снижает уровень холестерина и кровяное давление .

Дата публикации
Количество просмотров
423
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie