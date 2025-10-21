- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 423
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 21 октября: какой будет ее мощность
Ожидается солнечная активность по К-индексу 3.
Во вторник, 21 октября, магнитная буря опустится до зеленого уровня. Это – К-индекс 3, соответствующий слабому возмущению.
Об этом сообщают Мeteoagent и Британская геологическая служба.
Заметим, активность бури немного снизилась, но фон еще будет оставаться нестабильным. Скорость солнечного ветра пока повышена из-за высокоскоростного потока корональных дыр.
Важно: прогнозы магнитных бурь могут изменяться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
Специалисты отмечают: чтобы уменьшить влияние магнитной бури – стоит нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя. Кроме того, важно следить за своим психоэмоциональным состоянием. В частности, избегать стрессовых ситуаций и конфликтов.
