Магнитная буря 21 октября: какой будет ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

Во вторник, 21 октября, магнитная буря опустится до зеленого уровня. Это – К-индекс 3, соответствующий слабому возмущению.

Об этом сообщают Мeteoagent и Британская геологическая служба.

Заметим, активность бури немного снизилась, но фон еще будет оставаться нестабильным. Скорость солнечного ветра пока повышена из-за высокоскоростного потока корональных дыр.

Магнитная буря 21 октября 2025 года. Фото: Мeteoagent

Важно: прогнозы магнитных бурь могут изменяться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Специалисты отмечают: чтобы уменьшить влияние магнитной бури – стоит нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя. Кроме того, важно следить за своим психоэмоциональным состоянием. В частности, избегать стрессовых ситуаций и конфликтов.

