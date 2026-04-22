Магнитная буря 22 апреля: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря / © Associated Press

Реклама

В среду, 22 апреля, глобальная геомагнитная активность будет оставаться преимущественно низкой. В то же время в течение суток возможны отдельные периоды повышенной активности.

Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Средний уровень геомагнитной обстановки в этот день ожидается как «тихий». Однако в пиковые моменты активность может расти до «активного» уровня, без достижения штормовых показателей.

Реклама

Такие колебания связаны с повышенной скоростью солнечного ветра, которая сохраняется из-за влияния корональной дыры. Несмотря на это, общий фон геомагнитной ситуации остается стабильным.

По данным наблюдений за предыдущие сутки, ранее фиксировали повышенную активность — уровня G1. Однако в дальнейшем влияние этих факторов постепенно будет ослабевать.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Во время всплесков геомагнитной активности метеочувствительные люди могут испытывать ухудшение самочувствия — возрастает тревожность, появляется раздражительность, сложнее принимать решения, а хронические заболевания могут обостряться.

В такие дни чаще всего наблюдаются:

Реклама

сильная головная боль или мигрени

быстрая усталость и сонливость

резкие перепады настроения

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, рекомендуют больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, пить достаточно воды и не перегружать организм.