- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 63
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 22 апреля: чего ожидать от солнечной активности
Магнитные бури 22 апреля не прогнозируются, однако возможны колебания геомагнитного поля.
В среду, 22 апреля, глобальная геомагнитная активность будет оставаться преимущественно низкой. В то же время в течение суток возможны отдельные периоды повышенной активности.
Об этом сообщает Британская геологическая служба.
Средний уровень геомагнитной обстановки в этот день ожидается как «тихий». Однако в пиковые моменты активность может расти до «активного» уровня, без достижения штормовых показателей.
Такие колебания связаны с повышенной скоростью солнечного ветра, которая сохраняется из-за влияния корональной дыры. Несмотря на это, общий фон геомагнитной ситуации остается стабильным.
По данным наблюдений за предыдущие сутки, ранее фиксировали повышенную активность — уровня G1. Однако в дальнейшем влияние этих факторов постепенно будет ослабевать.
Как магнитные бури влияют на самочувствие
Во время всплесков геомагнитной активности метеочувствительные люди могут испытывать ухудшение самочувствия — возрастает тревожность, появляется раздражительность, сложнее принимать решения, а хронические заболевания могут обостряться.
В такие дни чаще всего наблюдаются:
сильная головная боль или мигрени
быстрая усталость и сонливость
резкие перепады настроения
Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, рекомендуют больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, пить достаточно воды и не перегружать организм.