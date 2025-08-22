Магнитная буря 22 августа: какой будет ее активность

Магнитная буря. / © Associated Press

В пятницу, 22 августа, активность Солнца будет низкой. Магнитных бурь не ожидается. Геомагнитная активность будет зеленого уровня – К-индекс 3.

Об этом сообщает ресурс Мeteoagent .

Сегодня существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. Ведь за последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.

Магнитная буря 22 августа. Фото: Meteoagent.

Прогноз активности Солнца может измениться. Ведь исследователи обновляют свои данные три часа.

Заметим, что магнитные бури способны оказывать влияние на организм человека. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.