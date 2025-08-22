- Дата публикации
Магнитная буря 22 августа: какой будет ее активность
Прогноз активности Солнца может измениться.
В пятницу, 22 августа, активность Солнца будет низкой. Магнитных бурь не ожидается. Геомагнитная активность будет зеленого уровня – К-индекс 3.
Об этом сообщает ресурс Мeteoagent .
Сегодня существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. Ведь за последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.
Прогноз активности Солнца может измениться. Ведь исследователи обновляют свои данные три часа.
Заметим, что магнитные бури способны оказывать влияние на организм человека. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.