Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
930
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 22 августа: какой будет ее активность

Прогноз активности Солнца может измениться.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В пятницу, 22 августа, активность Солнца будет низкой. Магнитных бурь не ожидается. Геомагнитная активность будет зеленого уровня – К-индекс 3.

Об этом сообщает ресурс Мeteoagent .

Сегодня существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. Ведь за последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.

Магнитная буря 22 августа. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 22 августа. Фото: Meteoagent.

Прогноз активности Солнца может измениться. Ведь исследователи обновляют свои данные три часа.

Заметим, что магнитные бури способны оказывать влияние на организм человека. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

