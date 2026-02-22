ТСН в социальных сетях

Магнитная буря 22 февраля: какой будет ее активность

Сегодня ожидаются спокойные геомагнитные условия.

Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В воскресенье, 22 февраля, содержатся спокойные геомагнитные условия. Магнитная буря будет обладать К-индексом 1,7.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Хотя за последние несколько дней наблюдалось несколько выбросов корональной массы, они не были направлены на Землю. Именно поэтому, по данным ученых, любые потенциальные скользящие воздействия будут минимальными.

Магнитная буря 22 февраля. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 22 февраля. Фото: Meteoagent.

Заметим, что серьезная магнитная буря не прогнозируется. Слабые колебания не должны существенно повлиять на самочувствие людей.

