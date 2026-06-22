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Магнитная буря 22 июня: какой будет активность Солнца
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.
В понедельник, 22 июня, активность Солнца ослабит. Ожидается слабая магнитная буря зеленого уровня, которая будет иметь К-индекс 2.
Об этом сообщают meteoagent и Британская геологическая служба.
По данным ученых, возможно незначительное усиление солнечного ветра из-за влияния корональных дыр.
Однако ожидается, что геомагнитные условия будут оставаться преимущественно спокойными. В то же время, есть небольшая вероятность коротких, отдельных активных периодов.
Впрочем, отметим, что этот прогноз предварительный. Поэтому уже к концу суток прогноз может измениться — как усилиться, так и уменьшиться.