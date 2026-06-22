ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
439
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 22 июня: какой будет активность Солнца

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В понедельник, 22 июня, активность Солнца ослабит. Ожидается слабая магнитная буря зеленого уровня, которая будет иметь К-индекс 2.

Об этом сообщают meteoagent и Британская геологическая служба.

По данным ученых, возможно незначительное усиление солнечного ветра из-за влияния корональных дыр.

Однако ожидается, что геомагнитные условия будут оставаться преимущественно спокойными. В то же время, есть небольшая вероятность коротких, отдельных активных периодов.

Магнитные бури 22 июня. Фото: meteoagent.

Магнитные бури 22 июня. Фото: meteoagent.

Впрочем, отметим, что этот прогноз предварительный. Поэтому уже к концу суток прогноз может измениться — как усилиться, так и уменьшиться.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
439
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie