Магнитная буря 22 июня: какой будет активность Солнца

Магнитная буря. / © Associated Press

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В понедельник, 22 июня, активность Солнца ослабит. Ожидается слабая магнитная буря зеленого уровня, которая будет иметь К-индекс 2.

Об этом сообщают meteoagent и Британская геологическая служба.

По данным ученых, возможно незначительное усиление солнечного ветра из-за влияния корональных дыр.

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Однако ожидается, что геомагнитные условия будут оставаться преимущественно спокойными. В то же время, есть небольшая вероятность коротких, отдельных активных периодов.

Магнитные бури 22 июня. Фото: meteoagent.

Впрочем, отметим, что этот прогноз предварительный. Поэтому уже к концу суток прогноз может измениться — как усилиться, так и уменьшиться.

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