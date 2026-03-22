Магнитная буря 22 марта: сколько баллов она будет

Магнитная буря. / © Associated Press

В воскресенье, 22 марта, активность Солнца будет оставаться на высоком уровне. Ожидается мощная магнитная буря с К-индексом 5.

Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.

Параметры солнечного ветра повышены из-за произошедших несколько дней назад выбросов корональной массы.

Усиленные геомагнитные условия сохранятся в течение всех исходных сначала из-за эффектов корональной массы, а затем и будущего высокоскоростного потока из центрально расположенной корональной дыры.

Магнитная буря 22 марта. Фото: Meteoagent.

Напомним, что геомагнитную активность могут сильно почувствовать метеозависимые, люди с заболеваниями нервной системы, страдающие хроническими заболеваниями. Магнитные бури влияют на сон и настроение, могут вызвать головные боли и мигрень, повышать артериальное давление и т.д.