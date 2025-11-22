- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 273
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 22 ноября: чего ожидать от солнечной активности
Магнитная буря будет не сильной, но ее влияние все же может ощущаться.
В субботу, 22 ноября, магнитная буря будет слабой. Солнечная активность будет зеленого уровня – это К-индекс 3.3.
Об этом сообщает meteoagent и Британская геологическая служба.
По прошествии нескольких дней повышенной солнечной активности магнитосфера постепенно стабилизируется. Сегодня ожидаются преимущественно спокойные геомагнитные условия.
Хотя активность Солнца значительно уменьшилась, но метеозависимые люди могут ощущать ухудшение самочувствия. Нездоровы также могут беременные, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания. Часто во время магнитных бурь возникает головная боль, головокружение, тошнота, боли в суставах, усталость и бессонница.
Напомним, мы писали о том, что недосыпание удваивает риск возникновения опасных заболеваний у человека.