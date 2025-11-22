Магнитная буря 22 ноября: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря. / © Associated Press

В субботу, 22 ноября, магнитная буря будет слабой. Солнечная активность будет зеленого уровня – это К-индекс 3.3.

Об этом сообщает meteoagent и Британская геологическая служба.

По прошествии нескольких дней повышенной солнечной активности магнитосфера постепенно стабилизируется. Сегодня ожидаются преимущественно спокойные геомагнитные условия.

Магнитная буря 22 ноября. Фото: meteoagent.

Хотя активность Солнца значительно уменьшилась, но метеозависимые люди могут ощущать ухудшение самочувствия. Нездоровы также могут беременные, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания. Часто во время магнитных бурь возникает головная боль, головокружение, тошнота, боли в суставах, усталость и бессонница.

