Магнитная буря 22 октября: что известно

В течение сегодняшнего дня магнитосфера будет стабильна и спокойна.

Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

Сегодня, 22 октября, ожидается слабая магнитная буря. Она будет иметь К-индекс 2,7, что соответствует зеленому уровню. Магнитосфера будет стабильна и спокойна.

Об этом свидетельствуют данные Meteoagent и Британской геологической службы.

Воздействие высокоскоростного потока корональной дыры сейчас начинает ослабевать. Ожидается, что параметры солнечного ветра постепенно вернутся на фоновые уровни. Геомагнитные условия будут находиться на спокойном уровне.

Магнитная буря 22 октября. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 22 октября. Фото: Meteoagent.

Геомагнитная буря – это возмущение магнитосферы Земли. Оно происходит под влиянием резкого изменения скорости солнечного ветра, достигающего нашей планеты. Магнитные бури способны оказывать влияние на самочувствие человека. В частности, усугублять проблемы с давлением, провоцировать бессонницу, вызывать тахикардию и мигрени.

