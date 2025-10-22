- Дата публикации
Магнитная буря 22 октября: что известно
В течение сегодняшнего дня магнитосфера будет стабильна и спокойна.
Сегодня, 22 октября, ожидается слабая магнитная буря. Она будет иметь К-индекс 2,7, что соответствует зеленому уровню. Магнитосфера будет стабильна и спокойна.
Об этом свидетельствуют данные Meteoagent и Британской геологической службы.
Воздействие высокоскоростного потока корональной дыры сейчас начинает ослабевать. Ожидается, что параметры солнечного ветра постепенно вернутся на фоновые уровни. Геомагнитные условия будут находиться на спокойном уровне.
Геомагнитная буря – это возмущение магнитосферы Земли. Оно происходит под влиянием резкого изменения скорости солнечного ветра, достигающего нашей планеты. Магнитные бури способны оказывать влияние на самочувствие человека. В частности, усугублять проблемы с давлением, провоцировать бессонницу, вызывать тахикардию и мигрени.