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Магнитная буря 22 сентября: чего ждать от активности Солнца
Пока скорость солнечного ветра остается на фоновом уровне, но уже через несколько дней возможно усиление геомагнитной активности.
Сегодня, 22 сентября, магнитная буря будет достаточно слабой. Речь идет о возмущении зеленого уровня с К-индексом 2,2.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
Скорость солнечного ветра находится на фоновом уровне. Впрочем, по данным ученых, ожидается, что высокоскоростной поток корональных дыр с положительной полярностью станет геоэффективным уже через несколько дней. Это может привести к некоторым незначительным геомагнитным условиям типа STORM 1.
Слабая магнитная буря — это незначительное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. Для большинства людей такая буря истекает незаметно, но некоторые метеочувствительные люди могут испытывать усталость, сонливость или легкий дискомфорт.