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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Магнитная буря 22 сентября: чего ждать от активности Солнца

Пока скорость солнечного ветра остается на фоновом уровне, но уже через несколько дней возможно усиление геомагнитной активности.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Магнитная буря

Магнитная буря / © pixabay.com

Сегодня, 22 сентября, магнитная буря будет достаточно слабой. Речь идет о возмущении зеленого уровня с К-индексом 2,2.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра находится на фоновом уровне. Впрочем, по данным ученых, ожидается, что высокоскоростной поток корональных дыр с положительной полярностью станет геоэффективным уже через несколько дней. Это может привести к некоторым незначительным геомагнитным условиям типа STORM 1.

Магнитная буря 22 сентября. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 22 сентября. Фото: Meteoagent.

Слабая магнитная буря — это незначительное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. Для большинства людей такая буря истекает незаметно, но некоторые метеочувствительные люди могут испытывать усталость, сонливость или легкий дискомфорт.

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