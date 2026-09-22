Магнитная буря 22 сентября: чего ждать от активности Солнца

Магнитная буря / © pixabay.com

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Сегодня, 22 сентября, магнитная буря будет достаточно слабой. Речь идет о возмущении зеленого уровня с К-индексом 2,2.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

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Скорость солнечного ветра находится на фоновом уровне. Впрочем, по данным ученых, ожидается, что высокоскоростной поток корональных дыр с положительной полярностью станет геоэффективным уже через несколько дней. Это может привести к некоторым незначительным геомагнитным условиям типа STORM 1.

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Магнитная буря 22 сентября. Фото: Meteoagent.

Слабая магнитная буря — это незначительное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. Для большинства людей такая буря истекает незаметно, но некоторые метеочувствительные люди могут испытывать усталость, сонливость или легкий дискомфорт.

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