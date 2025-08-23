- Дата публикации
Магнитная буря 23 августа: чего ожидать от солнечной активности
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье.
Суббота, 23 августа, будет отмечать очень низкую активность Солнца - К-индекс 2. Магнитных бурь не ожидается.
Об этом сообщает ресурс Мeteoagent .
За последние сутки на Солнце произошло две вспышки класса С, а лошади практически не влияют на Землю.
Отметим, что может измениться, потому что исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
