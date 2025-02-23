Магнитная буря 23 февраля: какой будет ее мощность и есть ли опасность

В воскресенье, 23 февраля, по предварительным данным, стихнет геомагнитная активность. Она снизится к К-индексу 2, что соответствует не сильной магнитной буре.

Об этом сообщает meteoagent, что мониторит солнечную активность и колебания магнитного поля Земли.

Заметим, что почти две недели непрерывно была высокая активность Солнца, достигавшая красных уровней К-индекс 6 и К-индекс 5. Лишь 20 и 22 февраля она опустилась до уровня К-индекс 4 (желтый).

Магнитная буря 23 февраля. Фото: meteoagent.

Специалисты отмечают, что можно уменьшить влияние магнитной бури. В частности, для этого советуют нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя. Также медики отмечают, что влияние бури можно ощущать как за несколько дней до ее начала, так и за несколько дней после.

Читайте также: