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ТСН в социальных сетях

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Разное
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Магнитная буря 23 июня: сколько баллов она будет

Уже достаточно продолжительное время активность Солнца находится на довольно слабом уровне.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

Вторник, 23 июня, отметится слабой магнитной бурей зеленого уровня. Ее К-индекс 2.

Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.

Геомагнитные условия пока спокойны. Ожидается, что они сохранятся в течение следующих нескольких дней.

По данным ученых, частичный отрыв нити 19 июня вызвал очень слабый выброс корональной массы. Вероятно, он не достигнет Земли.

Магнитная буря 23 июня. Фото: meteoagent

Магнитная буря 23 июня. Фото: meteoagent

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
19
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