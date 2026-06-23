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Магнитная буря 23 июня: сколько баллов она будет
Уже достаточно продолжительное время активность Солнца находится на довольно слабом уровне.
Вторник, 23 июня, отметится слабой магнитной бурей зеленого уровня. Ее К-индекс 2.
Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.
Геомагнитные условия пока спокойны. Ожидается, что они сохранятся в течение следующих нескольких дней.
По данным ученых, частичный отрыв нити 19 июня вызвал очень слабый выброс корональной массы. Вероятно, он не достигнет Земли.
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