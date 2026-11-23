Магнитная буря / © Credits

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Сегодня 23 ноября ожидается магнитная буря средней мощности. После почти недели покоя она поднялась до желтого уровня — К-индекса 4,7.

Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.

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Влияние нынешнего потока быстрого солнечного ветра из корональной дыры начало ослабевать. Активность Солнца не сильна.

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В то же время, 19 ноября на Солнце зафиксировали выброс солнечного вещества, связанный с извержением солнечного волокна. Часть этого выброса может быть устремлена к Земле. Однако, по предварительным расчетам, он двигается медленно и имеет небольшую интенсивность, поэтому его прибытие ожидается уже вне прогнозируемого периода.

Магнитная буря 23 ноября.

Заметим, что магнитные бури и до начала и после сильного возмущения влияют на здоровье людей. Особенно склонны к ухудшению метеозависимые самочувствия, лица с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут быть головные боли, повышенное давление, слабость, бессонница и т.д.

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