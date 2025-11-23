Магнитная буря 23 ноября: какой будет ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

В воскресенье 23 ноября магнитная буря держится на слабом уровне. Специалисты прогнозируют, что ее К-индекс будет находиться на зеленом уровне.

Об этом сообщает meteoagent и Британская геологическая служба.

Преимущественно спокойные геомагнитные условия могут несколько повыситься из-за эффектов высокоскоростного потока корональных дыр.

Магнитная буря 23 ноября. Фото: Meteoagent.

Магнитные бури способны влиять на организм человека в течение нескольких дней – как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

Как сообщалось, новое международное исследование, два простых продукта могут стать подлинной поддержкой для организма.