- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 2305
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 23 ноября: какой будет ее мощность
В течение дня значительные перепады или резкие колебания не ожидаются.
В воскресенье 23 ноября магнитная буря держится на слабом уровне. Специалисты прогнозируют, что ее К-индекс будет находиться на зеленом уровне.
Об этом сообщает meteoagent и Британская геологическая служба.
Преимущественно спокойные геомагнитные условия могут несколько повыситься из-за эффектов высокоскоростного потока корональных дыр.
Магнитные бури способны влиять на организм человека в течение нескольких дней – как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.
Как сообщалось, новое международное исследование, два простых продукта могут стать подлинной поддержкой для организма.