Магнитная буря 23 октября: какой будет ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

В четверг, 23 октября, магнитная буря остается слабой. Специалисты сообщают о К-индексе 2, зеленого уровня.

Об этом свидетельствуют данные Meteoagent и Британской геологической службы.

По данным ученых, параметры солнечного ветра продолжают спадать до уровня фона. Солнечных возмущений не ожидается. Геомагнитные условия будут оставаться спокойными.

Магнитная буря 23 октября. Фото: meteoagent.

Заметим, прогнозы магнитных бурь могут изменяться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Возмущения геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью обычно длятся от нескольких часов до нескольких дней. Воздействие магнитных бурь могут ощущать на себе метеозависимые, люди с гипертонией и хроническими заболеваниями, беременные и т.д. Медики отмечают, что если внести в свою жизнь определенные изменения, негативное влияние магнитной бури на организм можно уменьшить.