Магнитная буря 23 октября: какой будет ее мощность
Зеленый уровень соответствует слабым магнитным бурям.
В четверг, 23 октября, магнитная буря остается слабой. Специалисты сообщают о К-индексе 2, зеленого уровня.
Об этом свидетельствуют данные Meteoagent и Британской геологической службы.
По данным ученых, параметры солнечного ветра продолжают спадать до уровня фона. Солнечных возмущений не ожидается. Геомагнитные условия будут оставаться спокойными.
Заметим, прогнозы магнитных бурь могут изменяться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
Возмущения геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью обычно длятся от нескольких часов до нескольких дней. Воздействие магнитных бурь могут ощущать на себе метеозависимые, люди с гипертонией и хроническими заболеваниями, беременные и т.д. Медики отмечают, что если внести в свою жизнь определенные изменения, негативное влияние магнитной бури на организм можно уменьшить.