Магнитная буря 23 января: как себя уберечь
Во время магнитных бурь люди могут испытывать ухудшение самочувствия.
В пятницу, 23 января, магнитная буря поднимется до красного уровня. Ожидается К-индекс 5.7.
Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.
Скорость солнечного ветра остается повышенной. Ожидается, что он будет медленно снижаться, поскольку эффекты выброса корональной массы в последние три дня продолжают уменьшаться.
Некоторая усиленная геомагнитная активность может продолжиться – с возможными последующими активными периодами и небольшим риском кратковременного STORM G1.
Магнитные бури могут влиять на организм. У метеозависимых может возникать головная боль, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.
Чтобы снизить влияние магнитных бурь, следует пить больше травяного и зеленого чая, отказаться от кофе и алкоголя, больше ходите и находитесь на свежем воздухе, нормализуйте сон.