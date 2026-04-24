Магнитная буря 24 апреля: с какой силой будет штормить
Отмечается, что сегодня магнитное поле Земли будет в зеленом уровне.
Ученые поделились прогнозом солнечной и геомагнитной активности.
В пятницу, 24 апреля, ожидается относительно спокойная ситуация. По прогнозам, К-индекс составляет около 2,7, что соответствует слабой солнечной активности и зеленому уровню без значительных возмущений.
На периоды таких геомагнитных колебаний организм может реагировать специфическими симптомами:
сильная головная боль или мигрень
резкие скачки артериального давления
чувство чрезмерной усталости и апатия
нарушение сна (бессонница или наоборот — сонливость)
раздражительность и эмоциональная нестабильность
головокружение и тошнота
тахикардия (ускоренное сердцебиение)
Как уменьшить влияние магнитных бурь
Нормализовать сон. Спать не менее восьми часов в сутки
Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду
Просмотреть ежедневный рацион. Предпочитать легкие блюда и отказаться от алкоголя