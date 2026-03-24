Магнитная буря 24 марта: сколько баллов она будет
В течение следующих нескольких дней все еще ожидаются некоторые активные периоды.
Во вторник, 24 марта, активность Солнца уменьшится, но, несмотря на это, будет оставаться несколько повышенной. Ожидается магнитная буря с К-индексом 4.
Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.
Скорость солнечного ветра остается повышенной из-за постоянного влияния корональных дыр, которое сохранится в течение нескольких дней. Возможны некоторые активные эпизодические периоды незначительного шторма. Вероятно, G1.
Однако ожидается, что влияние корональных дыр, подчеркивают ученые, будет медленно снижаться с течением недели.
Следует отметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, ведь исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.