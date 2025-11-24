- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 183
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 24 ноября: что известно
Значительных перепадов или резких колебаний не ожидается.
Сегодня 24 ноября ожидается спокойный геомагнитный фон. Магнитная буря держится на зеленом уровне – К-индекс 1.7.
Об этом сообщает meteoagent , а также свидетельствуют данные Британская геологическая служба.
В понедельник ожидается безмятежный геомагнитный фон. Впрочем, есть вероятность, что одна корональная дыра может вернуться в геоэффективное положение. Это, возможно, еще больше усилит геомагнитную активность.
Магнитные бури – это сильные и длительные возмущения геомагнитного поля Земли, вызываемые выбросами намагниченных частиц вследствие вспышек на Солнце.
Людям из групп риска при повышенной геомагнитной турбулентности рекомендуется сократить физические нагрузки, полноценно спать и контролировать АД.