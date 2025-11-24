Магнитная буря 24 ноября: что известно

Магнитная буря. / © Associated Press

Сегодня 24 ноября ожидается спокойный геомагнитный фон. Магнитная буря держится на зеленом уровне – К-индекс 1.7.

Об этом сообщает meteoagent , а также свидетельствуют данные Британская геологическая служба.

В понедельник ожидается безмятежный геомагнитный фон. Впрочем, есть вероятность, что одна корональная дыра может вернуться в геоэффективное положение. Это, возможно, еще больше усилит геомагнитную активность.

Магнитная буря 24 ноября. Фото: meteoagent.

Магнитные бури – это сильные и длительные возмущения геомагнитного поля Земли, вызываемые выбросами намагниченных частиц вследствие вспышек на Солнце.

Людям из групп риска при повышенной геомагнитной турбулентности рекомендуется сократить физические нагрузки, полноценно спать и контролировать АД.