Магнитная буря / © Associated Press

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Во вторник, 24 ноября, магнитная буря будет слабой. Она опустилась до зеленого уровня — К-индексу 1.

Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.

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В ближайшее время ожидается низкая геомагнитная активность. В то же время до Земли может добраться медленный и слабый корональный выброс массы, зафиксированный 19 ноября. Поэтому в первой части прогнозируемого периода геомагнитная обстановка может несколько ухудшиться и достигнуть активного уровня.



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Магнитная буря 24 ноября. Фото: Meteoagent.

Слабая магнитная буря — это незначительное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. Она может быть вызвана солнечными вспышками, выбросами корональной массы или потоками заряженных частиц, достигающими нашей планеты.

Такие колебания обычно не представляют угрозы технике и инфраструктуре, а большинство людей не замечают никаких изменений в самочувствии.

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