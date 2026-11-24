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Магнитная буря 24 ноября: сколько баллов будет
В ближайшее время существенных геомагнитных возмущений не предсказывают.
Во вторник, 24 ноября, магнитная буря будет слабой. Она опустилась до зеленого уровня — К-индексу 1.
Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.
В ближайшее время ожидается низкая геомагнитная активность. В то же время до Земли может добраться медленный и слабый корональный выброс массы, зафиксированный 19 ноября. Поэтому в первой части прогнозируемого периода геомагнитная обстановка может несколько ухудшиться и достигнуть активного уровня.
Слабая магнитная буря — это незначительное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. Она может быть вызвана солнечными вспышками, выбросами корональной массы или потоками заряженных частиц, достигающими нашей планеты.
Такие колебания обычно не представляют угрозы технике и инфраструктуре, а большинство людей не замечают никаких изменений в самочувствии.