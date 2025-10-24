ТСН в социальных сетях

1844
1 мин

Магнитная буря 24 октября: какой будет ее активность

Активность геомагнитного поля ожидается очень умеренном уровне.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В пятницу, 24 октября, активность Солнца будет слабой. Магнитная буря ожидается зеленого уровня – К-индекс 1.7.

Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.

Несколько дней подряд геомагнитные условия будут оставаться спокойными. Однако небольшая экваториальная корональная дыра может повлечь за собой усиление в конце третьего прогнозируемого интервала - от 25 октября. Это может привести к вероятности коротких изолированных активных периодов.

Магнитная буря 24 октября. Фото: meteoagent.

Из-за магнитных бурых людей могут ощущать головную боль и головокружение, перепады артериального давления, повышенную утомляемость и бессонницу, раздражительность и тревожность, снижение концентрации и возможное обострение хронических заболеваний.

