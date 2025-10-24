- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 1844
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 24 октября: какой будет ее активность
Активность геомагнитного поля ожидается очень умеренном уровне.
В пятницу, 24 октября, активность Солнца будет слабой. Магнитная буря ожидается зеленого уровня – К-индекс 1.7.
Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.
Несколько дней подряд геомагнитные условия будут оставаться спокойными. Однако небольшая экваториальная корональная дыра может повлечь за собой усиление в конце третьего прогнозируемого интервала - от 25 октября. Это может привести к вероятности коротких изолированных активных периодов.
Из-за магнитных бурых людей могут ощущать головную боль и головокружение, перепады артериального давления, повышенную утомляемость и бессонницу, раздражительность и тревожность, снижение концентрации и возможное обострение хронических заболеваний.