Магнитная буря 24 сентября: есть ли опасность для метеозависимых

Магнитная буря

В среду, 24 сентября, на Земле ожидается повышенная геомагнитная активность. По прогнозам экспертов, в течение дня возможны кратковременные активные возмущения.

Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.

Специалисты объясняют, что Земля находится под влиянием потока солнечного ветра, который поступает из корональной дыры на Солнце.

Согласно данным оценки активности, графики показывают, что 24 сентября К-индекс будет находиться на уровне 3 баллов, что соответствует слабым возмущениям.

По прогнозу, 24-25 сентября средний уровень геомагнитной активности останется в состоянии «тишины», однако в пиковые часы возможны периоды роста до уровня «активный». Уже с 25 на 26 сентября ситуация должна стабилизироваться.

Эксперты отмечают, что геомагнитные колебания могут влиять на самочувствие чувствительных людей, вызывая усталость или головную боль, поэтому стоит позаботиться об отдыхе и избегать лишних нагрузок.

Магнитная буря 23 сентября / Фото: Meteoagent

Напомним, Солнце готовит сюрприз: после 20 лет затишья, его активность резко возросла. По прогнозам NASA, это может привести к сильным солнечным бурям, грозящим нарушением работы электросетей и систем связи.