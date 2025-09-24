- Дата публикации
-
Магнитная буря 24 сентября: есть ли опасность для метеозависимых
24 сентября ожидается неустойчивая геомагнитная обстановка. Специалисты сообщают о возможных возмущениях из-за потока солнечного ветра.
В среду, 24 сентября, на Земле ожидается повышенная геомагнитная активность. По прогнозам экспертов, в течение дня возможны кратковременные активные возмущения.
Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.
Специалисты объясняют, что Земля находится под влиянием потока солнечного ветра, который поступает из корональной дыры на Солнце.
Согласно данным оценки активности, графики показывают, что 24 сентября К-индекс будет находиться на уровне 3 баллов, что соответствует слабым возмущениям.
По прогнозу, 24-25 сентября средний уровень геомагнитной активности останется в состоянии «тишины», однако в пиковые часы возможны периоды роста до уровня «активный». Уже с 25 на 26 сентября ситуация должна стабилизироваться.
Эксперты отмечают, что геомагнитные колебания могут влиять на самочувствие чувствительных людей, вызывая усталость или головную боль, поэтому стоит позаботиться об отдыхе и избегать лишних нагрузок.
Напомним, Солнце готовит сюрприз: после 20 лет затишья, его активность резко возросла. По прогнозам NASA, это может привести к сильным солнечным бурям, грозящим нарушением работы электросетей и систем связи.