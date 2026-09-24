Магнитная буря 24 сентября: какая ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

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В четверг, 24 сентября, активность Солнца повысится. Магнитная буря поднимется до красного уровня — К-индексу 5,3.

Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.

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В течение первого прогнозируемого периода ожидается поступление высокоскоростного потока от рекуррентной корональной дыры положительной полярности. Геомагнитная активность может достичь уровня STORM G1. Впрочем, впоследствии метеоусловия улучшатся.

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Магнитная буря 24 сентября. Фото: Meteoagent.

Заметим, что магнитные бури оказывают влияние на здоровье людей. Особенно склонны к ухудшению метеозависимые самочувствия, лица с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут быть головные боли, повышенное давление, слабость, бессонница и т.д.

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