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Магнитная буря 24 сентября: какая ее мощность
По данным ученых, возможно незначительное усиление геомагнитных условий.
В четверг, 24 сентября, активность Солнца повысится. Магнитная буря поднимется до красного уровня — К-индексу 5,3.
Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.
В течение первого прогнозируемого периода ожидается поступление высокоскоростного потока от рекуррентной корональной дыры положительной полярности. Геомагнитная активность может достичь уровня STORM G1. Впрочем, впоследствии метеоусловия улучшатся.
Заметим, что магнитные бури оказывают влияние на здоровье людей. Особенно склонны к ухудшению метеозависимые самочувствия, лица с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут быть головные боли, повышенное давление, слабость, бессонница и т.д.