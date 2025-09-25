- Дата публикации
Магнитная буря 25 сентября: повлияет ли активность Солнца на самочувствие метеозависимых
Магнитных бурь в четверг, 25 сентября, не прогнозируется.
В четверг, 25 сентября, геомагнитная ситуация на Земле будет спокойной. Прогнозируется, что в этот день глобальная активность будет удерживаться на уровне «тишины».
Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.
Специалисты уточняют, что после изолированных периодов повышенной активности 23-24 сентября, условия возвращаются к стабильным. Влияние солнечного ветра, связанное с корональными дырами, сохраняется, однако оно не повлечет магнитных бурь в среду.
Прогноз BGS на последующие дни также благоприятен: 25-26 сентября и 26-27 сентября ожидается полное отсутствие активных фаз.
Напомним, после двух десятилетий затишья Солнце резко активизировалось. По прогнозам NASA, это может вызвать сильные солнечные бури с риском перебоев в связи и энергосистемах.