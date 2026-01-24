- Дата публикации
Магнитная буря 24 января: что известно
Постепенно геомагнитные условия слабеют.
Сегодня, 24 января, активность Солнца ослабит и магнитная буря ослабнет. Ожидается К-индекс 3 (зеленый уровень).
Об этом свидетельствуют данные Meteoagent и информация Британской геологической службы.
Компонента Bz межпланетного магнитного поля стала отрицательной накануне вечером. Впрочем, некоторая активность еще возможна из-за остаточных эффектов корональных дыр, которые первоначально были замаскированы сильным влиянием корональной массы в начале недели.
Магнитные бури могут влиять на организм. У метеозависимых может возникать головная боль, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.