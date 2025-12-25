- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 326
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 25 декабря: какой будет активность Солнца
Ожидается низкий уровень геомагнитных возмущений, но воздействие на самочувствие возможно.
В четверг, 25 декабря, ожидается слабая магнитная буря . Активность Солнца будет соответствовать К-индексу 3.7 (зеленый).
Об этом свидетельствуют данные meteoagent и Британской геологической службы.
Земля остается в пределах потока высокоскоростного солнечного ветра от большой корональной дыры. Геомагнитное поле было активным в течение последних 24 часов. Впрочем, существует вероятность достижения STORM G1, пока скорость солнечного ветра продолжает расти.
Следует отметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, ведь исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
Магнитная буря хоть закончилась, но может повлиять на здоровье метеозависимых и стариков. Чтобы свести к минимуму негативное влияние, соблюдайте правила здорового образа жизни.