Магнитная буря 25 декабря: какой будет активность Солнца

Магнитная буря / © Associated Press

В четверг, 25 декабря, ожидается слабая магнитная буря . Активность Солнца будет соответствовать К-индексу 3.7 (зеленый).

Об этом свидетельствуют данные meteoagent и Британской геологической службы.

Земля остается в пределах потока высокоскоростного солнечного ветра от большой корональной дыры. Геомагнитное поле было активным в течение последних 24 часов. Впрочем, существует вероятность достижения STORM G1, пока скорость солнечного ветра продолжает расти.

Магнитная буря 25 декабря. Фото: meteoagent

Следует отметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, ведь исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Магнитная буря хоть закончилась, но может повлиять на здоровье метеозависимых и стариков. Чтобы свести к минимуму негативное влияние, соблюдайте правила здорового образа жизни.