- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 130
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 25 июня: чего ожидать от солнечной активности
За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.
Сегодня, 25 июня, солнечная активность на очень низком зеленом уровне. Магнитная буря – с К-индексом 2.3.
Об этом стало известно по ресурсу meteoagent по состоянию на 07:50.
Сегодня на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса В и четыре вспышки класса С. Такие вспышки практически не влияют на планету.
Воздействие магнитных бурь могут ощущать на себе метеозависимые, люди с гипертонией и хроническими заболеваниями, беременные и т.д. Медики отмечают, что если внести в свою жизнь определенные изменения, негативное влияние магнитной бури на организм можно уменьшить.
Напомним, медики бьют тревогу, ведь рекордная жара угрожает жизни и провоцирует всплеск болезней.