ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
130
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 25 июня: чего ожидать от солнечной активности

За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © NASA

Сегодня, 25 июня, солнечная активность на очень низком зеленом уровне. Магнитная буря – с К-индексом 2.3.

Об этом стало известно по ресурсу meteoagent по состоянию на 07:50.

Сегодня на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса В и четыре вспышки класса С. Такие вспышки практически не влияют на планету.

Магнитная буря 25 июня. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 25 июня. Фото: meteoagent.

Воздействие магнитных бурь могут ощущать на себе метеозависимые, люди с гипертонией и хроническими заболеваниями, беременные и т.д. Медики отмечают, что если внести в свою жизнь определенные изменения, негативное влияние магнитной бури на организм можно уменьшить.

Напомним, медики бьют тревогу, ведь рекордная жара угрожает жизни и провоцирует всплеск болезней.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
130
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie