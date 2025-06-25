Магнитная буря 25 июня: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря. / © NASA

Реклама

Сегодня, 25 июня, солнечная активность на очень низком зеленом уровне. Магнитная буря – с К-индексом 2.3.

Об этом стало известно по ресурсу meteoagent по состоянию на 07:50.

Сегодня на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса В и четыре вспышки класса С. Такие вспышки практически не влияют на планету.

Реклама

Магнитная буря 25 июня. Фото: meteoagent.

Воздействие магнитных бурь могут ощущать на себе метеозависимые, люди с гипертонией и хроническими заболеваниями, беременные и т.д. Медики отмечают, что если внести в свою жизнь определенные изменения, негативное влияние магнитной бури на организм можно уменьшить.

Напомним, медики бьют тревогу, ведь рекордная жара угрожает жизни и провоцирует всплеск болезней.