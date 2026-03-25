Магнитная буря 25 марта: какой будет ее активность
Скорость солнечного ветра остается повышенной из-за постоянного влияния корональных дыр.
В среду, 25 марта, активность Солнца ослабит. Магнитная буря будет зеленого уровня с К-индексом 3,7.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
Ученые отмечают, что скорость солнечного ветра продолжает снижаться. Впрочем, мимоходная корональная масса, вышедшая 22 марта, может дать о себе знать. В этом случае любое потенциальное воздействие может быть больше и достигнуть STORM G1.
Хотя магнитная буря не достигла критического уровня, но все же немного повысилась. Именно поэтому болеть могут метеозависимые, беременные, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания. Часто во время магнитных бурь возникает головная боль, головокружение, тошнота, боли в суставах, усталость и бессонница.