Магнитная буря 25 ноября: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря. / © Associated Press

Реклама

Во вторник, 25 ноября, магнитная буря усилится. Солнечная активность будет поднялась до красного уровня – это К-индекс 5.

Об этом сообщает meteoagent, а также свидетельствуют данные Британская геологическая служба.

Скорость солнечного ветра повышена из-за влияния трансэкваториальной корональной дыры. Это увеличение скорости солнечного ветра привело к увеличению геомагнитной активности в течение сегодняшнего дня и, вероятно, на следующий день.

Реклама

Магнитная буря 25 ноября. Фото: meteoagent

Воздействие магнитных бурь могут ощущать на себе метеозависимые, люди с гипертонией и хроническими заболеваниями, беременные и т.д. Медики отмечают, что если внести в свою жизнь определенные изменения, негативное влияние магнитной бури на организм можно уменьшить.