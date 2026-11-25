Магнитная буря / © Associated Press

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Сегодня, 25 ноября, держатся слабые геомагнитные условия. Ожидается магнитная буря с К-индексом 1,7 — это зеленый уровень.

Об этом сообщили ресурсы Meteoagent и Британской геологической службы.

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Теперь скорость солнечного ветра остается близкой к фоновому уровню, поэтому в ближайшие дни геомагнитная активность будет спокойной.

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Впрочем, уже в выходные ситуация может измениться. Ожидается влияние скоростного потока солнечного ветра из корональной дыры, который, скорее всего, достигнет Земли после третьего дня прогнозируемого периода.

По предварительным наблюдениям, это может повлечь за собой магнитную бурю уровня G1–G2 — от слабой до умеренной.

Магнитная буря 25 ноября. ФОТО: Мeteoagent.

Магнитная буря (геомагнитная буря) — временное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. Чаще всего причиной становятся вспышки на Солнце или выбросы солнечной плазмы, которые посредством потока заряженных частиц достигают Земли и взаимодействуют с ее магнитным полем.

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